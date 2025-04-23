ЦППК назначит 60 дополнительных экспрессов в майские праздники

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) планирует запустить 60 дополнительных экспрессов в период майских праздников. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В частности, для удобства пассажиров пригородные составы в Московском транспортном узле будут следовать 30 апреля и 7 мая по расписанию пятницы, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая – по расписанию субботы, а 4 и 11 мая – по расписанию воскресенья.

На Савеловском направлении 1–4 и 8–11 мая будут запущены электрички:



№ 7042В Москва (Савеловский вокзал) – Большая Волга;

№ 7043В Большая Волга – Москва (Савеловский вокзал).

На Казанском направлении появятся:



№ 7051 Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал) с 3 по 4 и с 10 по 11 мая ;

; № 7084В Москва (Казанский вокзал) – Рязань-1 и № 7085В в обратном направлении с 1–4, 8–11 мая ;

; № 7050 и 7052 Москва (Казанский вокзал) – Рязань-2 30 апреля и 7 мая ;

; № 7194 Москва (Казанский вокзал) – Черусти, № 7193 Куровская – Москва (Казанский вокзал) и № 7150 Москва (Казанский вокзал) – Голутвин 1, 8 мая ;

; № 7195Р Куровская – Москва (Казанский вокзал) 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая ;

; № 7021 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал) 5 и 12 мая ;

; № 7196 Москва (Казанский вокзал) – Куровская 4, 11 мая .

Вместе с тем на Курском направлении будут курсировать:



№ 7041 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 Курская и № 7040 в обратном направлении 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая ;

; № 7051 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 Курская 30 апреля, 7 мая ;

; № 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 Курская и № 7030 в обратном направлении с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая .

На Киевском направлении запустят:



№ 7005/7006 и 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 30 апреля – 4 мая, 7–11 мая ;

; № 7184 Нара – Москва (Киевский вокзал) 30 апреля, 3–5, 7, 9–12 мая ;

; № 7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал) 30 апреля, 3, 4, 7, 9–11 мая ;

; № 7025/7026 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 и № 7027/7028 в обратном направлении 1–4 мая, 8–11 мая ;

; № 7093/7094 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 30 апреля, 7 мая .

На Павелецком направлении 1, 8 мая добавят:



№ 7302/7304 Узловая-1 – Венев – Москва (Павелецкий вокзал);

№ 7305/7307 Москва (Павелецкий вокзал) – Венев – Узловая-1.

На Ярославском направлении пассажирам будут доступны:



№ 7011 Александров – Москва (Ярославский вокзал) и № 7012 в обратном направлении 30 апреля, 1, 5, 7, 8, 12 мая ;

; № 7021 Александров – Москва (Ярославский вокзал) и № 7022 в обратном направлении 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая ;

; № 7127 Пушкино – Москва (Ярославский вокзал) 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая ;

; № 7184Р Москва (Ярославский вокзал) – Сергиев Посад и № 7185Р в обратном направлении 1–4 мая, 8–11 мая .

На Горьковском направлении горожане смогут воспользоваться:



№ 7083/7084 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир и № 7079/7080 в обратном направлении, а также № 7103/7104 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов) 1–4 мая, 8–11 мая ;

; № 7085/7086 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир и № 7111/7112 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов) 30 апреля, 7 мая ;

; № 7063/7064Р Москва (Площадь трех вокзалов) – Крутое и № 7187/7188 в обратном направлении 30 апреля, 5, 7, 12 мая ;

; № 7071/7072Р Петушки – Москва (Площадь трех вокзалов) 30 апреля, 5, 7, 12 мая .

На Рижском направлении введут в работу:



№ 7012/7011/7021 Москва (Курский вокзал) – Волоколамск – Муравьево и № 7028/7018/7017 в обратном направлении с 1 по 4, с 8 по 11 мая .

Помимо этого, в период с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая поезда, следующие по маршруту Черусти – Вековка, будут состоять из 11 вагонов, добавили в компании.

Кроме того, расписание изменится и в региональных центрах. Подробности можно будет найти в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" или на официальном сайте перевозчика.

К настоящему моменту ЦППК уже подготовила больше половины поездов к летнему сезону. Специалисты уделяют особое внимание системам климат-контроля, вентиляции, видеонаблюдения, освещения и связи пассажиров с локомотивной бригадой.

На данный момент осмотр прошли 190 электропоездов из 350. В рамках подготовки подвижного состава проводится определенный цикл работ, связанный с проверкой и осмотром, диагностикой механического и электрического оборудования.