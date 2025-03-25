ЦППК назначит дополнительные дачные поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) планируют назначить дополнительные поезда в связи с наступлением теплого сезона. Об этом сообщается на сайте компании.

Для удобства дачников было увеличено количество поездов на Ярославском и Павелецком направлениях. Поезда будут останавливаться на Тайнинской, Перловской, Дербеневской, а также станциях Чертаново и Булатниково.

Как пояснили в ЦППК, это позволит сократить интервалы между рейсами в дневное время суток.

Помимо этого, на маршруты выйдут еще 24 пригородных состава, 17 из которых начнут курсировать с 30 марта, четыре – с 5 апреля, два – с 26 апреля и еще один – с 27 апреля. Ряд поездов назначен вместо более коротких маршрутов.

С 30 марта по 25 октября на Казанском направлении организуют поезда:



№ 7193В Куровская – Москва (Казанский вокзал) по субботам;

№ 7194В Москва (Казанский вокзал) – Черусти по субботам;

№ 6016В Голутвин – Рязань-1 по выходным;

№ 6007В Рязань-1 – Голутвин по выходным;

№ 7051В Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал) по воскресеньям с 27 апреля по 28 сентября.

На Павелецком направлении:



№ 6991 и 6993 сообщением Москва (Павелецкий вокзал) – Яганово по выходным;

№ 6992 и 6994 сообщением Яганово – Москва (Павелецкий вокзал) по выходным;

№ 6681 Москва (Павелецкий вокзал) – Домодедово круглогодично;

№ 6682 сообщением Домодедово – Москва (Павелецкий вокзал) круглогодично.

На Большом кольце (БМО):



№ 6875 сообщением Бекасово 1 – Детково по выходным;

№ 6975 сообщением Детково – Михнево по выходным;

№ 6366В Воскресенск – Егорьевск II по воскресеньям;

№ 6365В Егорьевск II – Воскресенск по воскресеньям.

На Киевском направлении:



№ 6383 Москва (Киевский вокзал) – Малоярославец по выходным;

№ 6384 Малоярославец – Москва (Киевский вокзал) по выходным;

№ 6147/6148 Кресты – Калуга-1 ежедневно.

С 5 апреля по 25 октября в Калужской области:



№ 6772 Калуга-1 – Ферзиково по выходным;

№ 6773 Ферзиково – Калуга-1 по выходным;

№ 6775 Ферзиково – Калуга-1 по выходным;

№ 6776 Калуга-1 – Ферзиково по выходным.

С 26 апреля по 20 сентября на Горьковском направлении:



№ 7083/7084 сообщением Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир по субботам;

№ 7103 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов) по субботам.

В ЦППК предупредили, что некоторые электрички будут делать дополнительные остановки и пересадки. Также изменился график движения пригородных поездов по маршруту Солнечная – Новопеределкино и время отправления поездов по МЦД-3.

В этому году Москва закупит больше 30 поездов "Иволга 4.0". Составы будут перевозить пассажиров на МЦД-4 и самом загруженном направлении – Ярославском. Как рассказали в Дептрансе, темпы обновления подвижного состава МЦД являются одними из самых высоких в Европе. В прошлом году закупили свыше 440 новых вагонов.

В отличие от своих предшественников, "Иволга 4.0" – тише, технологичнее и комфортнее. В ней можно заряжать мобильный телефон, для этого подойдут кабели для разных устройств. Те, у кого не будет с собой подходящего, смогут воспользоваться столиком со встроенной зарядкой.

