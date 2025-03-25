25 марта, 10:44Транспорт
ЦППК назначит дополнительные дачные поезда
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) планируют назначить дополнительные поезда в связи с наступлением теплого сезона. Об этом сообщается на сайте компании.
Для удобства дачников было увеличено количество поездов на Ярославском и Павелецком направлениях. Поезда будут останавливаться на Тайнинской, Перловской, Дербеневской, а также станциях Чертаново и Булатниково.
Как пояснили в ЦППК, это позволит сократить интервалы между рейсами в дневное время суток.
Помимо этого, на маршруты выйдут еще 24 пригородных состава, 17 из которых начнут курсировать с 30 марта, четыре – с 5 апреля, два – с 26 апреля и еще один – с 27 апреля. Ряд поездов назначен вместо более коротких маршрутов.
С 30 марта по 25 октября на Казанском направлении организуют поезда:
- № 7193В Куровская – Москва (Казанский вокзал) по субботам;
- № 7194В Москва (Казанский вокзал) – Черусти по субботам;
- № 6016В Голутвин – Рязань-1 по выходным;
- № 6007В Рязань-1 – Голутвин по выходным;
- № 7051В Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал) по воскресеньям с 27 апреля по 28 сентября.
На Павелецком направлении:
- № 6991 и 6993 сообщением Москва (Павелецкий вокзал) – Яганово по выходным;
- № 6992 и 6994 сообщением Яганово – Москва (Павелецкий вокзал) по выходным;
- № 6681 Москва (Павелецкий вокзал) – Домодедово круглогодично;
- № 6682 сообщением Домодедово – Москва (Павелецкий вокзал) круглогодично.
На Большом кольце (БМО):
- № 6875 сообщением Бекасово 1 – Детково по выходным;
- № 6975 сообщением Детково – Михнево по выходным;
- № 6366В Воскресенск – Егорьевск II по воскресеньям;
- № 6365В Егорьевск II – Воскресенск по воскресеньям.
На Киевском направлении:
- № 6383 Москва (Киевский вокзал) – Малоярославец по выходным;
- № 6384 Малоярославец – Москва (Киевский вокзал) по выходным;
- № 6147/6148 Кресты – Калуга-1 ежедневно.
С 5 апреля по 25 октября в Калужской области:
- № 6772 Калуга-1 – Ферзиково по выходным;
- № 6773 Ферзиково – Калуга-1 по выходным;
- № 6775 Ферзиково – Калуга-1 по выходным;
- № 6776 Калуга-1 – Ферзиково по выходным.
С 26 апреля по 20 сентября на Горьковском направлении:
- № 7083/7084 сообщением Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир по субботам;
- № 7103 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов) по субботам.
В ЦППК предупредили, что некоторые электрички будут делать дополнительные остановки и пересадки. Также изменился график движения пригородных поездов по маршруту Солнечная – Новопеределкино и время отправления поездов по МЦД-3.
В этому году Москва закупит больше 30 поездов "Иволга 4.0". Составы будут перевозить пассажиров на МЦД-4 и самом загруженном направлении – Ярославском. Как рассказали в Дептрансе, темпы обновления подвижного состава МЦД являются одними из самых высоких в Европе. В прошлом году закупили свыше 440 новых вагонов.
В отличие от своих предшественников, "Иволга 4.0" – тише, технологичнее и комфортнее. В ней можно заряжать мобильный телефон, для этого подойдут кабели для разных устройств. Те, у кого не будет с собой подходящего, смогут воспользоваться столиком со встроенной зарядкой.
"Мой район. Новости": электричка "Иволга 4.0" стала удобней для пассажиров