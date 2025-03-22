Современные поезда "Иволга 4.0" заменят весь подвижной состав на МЦД

Поезда поколения "Иволга 4.0" заменят 100% подвижного состава на столичных диаметрах. Для этого до конца года власти города закупят еще более 30 транспортных единиц.

В отличие от своих предшественников, "Иволга 4.0" – тише, технологичнее и комфортнее. В ней можно заряжать мобильный телефон, для этого подойдут кабели для разных устройств. Те, у кого не будет с собой подходящего, смогут воспользоваться столиком со встроенной зарядкой.

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