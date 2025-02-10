"Московский патруль": в столице для аренды самокатов потребуется верификация через mos.ru

В новом сезоне для аренды электросамоката пользователь должен будет сначала подтвердить свою личность и возраст, сообщили в Дептрансе.

Там объяснили, что для этого у каждого клиента кикшеринга должна быть полная учетная запись на городском портале mos.ru. Если подростка поймают на использовании данных родителей, то за это грозит штраф в размере 100 тысяч рублей и блокировка аккаунта.

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