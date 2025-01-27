"Московский патруль": в столице прошел рейд по выявлению нетрезвых водителей

В Москве прошел рейд, во время которого полицейские искали нетрезвых водителей. Опытные сотрудники ДПС могут вычислить нетрезвого автомобилиста даже в плотном транспортном потоке.

С 2025 года размер штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения вырос до 45 тысяч рублей. Столько же нужно будет заплатить и за отказ от медосвидетельтстования. Также по решению суда нарушителей лишают прав на срок до двух лет.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".