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27 января, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": в столице прошел рейд по выявлению нетрезвых водителей

"Московский патруль": в столице прошел рейд по выявлению нетрезвых водителей

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В Москве прошел рейд, во время которого полицейские искали нетрезвых водителей. Опытные сотрудники ДПС могут вычислить нетрезвого автомобилиста даже в плотном транспортном потоке.

С 2025 года размер штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения вырос до 45 тысяч рублей. Столько же нужно будет заплатить и за отказ от медосвидетельтстования. Также по решению суда нарушителей лишают прав на срок до двух лет.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
безопасностьтранспортвидеоАлександр Астахов
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