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26 января, 13:30

Общество

Москвичи вышли покататься на коньках возле Северного речного вокзала

Москвичи вышли покататься на коньках возле Северного речного вокзала

Москвичи вышли на тонкий лед на одном из водоемов

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, несколько человек вышли покататься на коньках в районе Северного речного вокзала. Еще несколько человек просто бегали по льду.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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