Депутаты ЛДПР внесли в ГД проект об освобождении добровольцев СВО от призыва

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В Госдуму внесен законопроект об освобождении добровольцев – участников спецоперации от призыва. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами законодательной инициативы стали депутаты ГД от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. По действующим российским законам от призыва освобождаются лишь заключившие контракт о службе в рядах Вооруженных сил или Росгвардии, а также призванные по мобилизации, уточняется в пояснительной записке.

Нововведение позволит освободить от срочной службы лиц, которые поступили в добровольческие формирования в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Авторы законопроекта отметили, что случаи, когда добровольцев призывают по повестке на срочную службу, вызывают резонанс в обществе. Законодательная инициатива, по их мнению, должна устранить пробел в законодательстве и восстановить справедливость.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который распространил уголовную ответственность за преступления против военной службы на добровольцев. Среди преступлений указываются неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей, дезертирство, уничтожение или повреждение имущества Минобороны, добровольная сдача в плен и другое.

