Путин подписал закон об особенностях дисциплинарного ареста военнослужащих в зоне СВО

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Владимир Путин подписал закон об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В документе отметили, что право ходатайствовать о применении дисциплинарного ареста предоставляется прямым начальникам или лицу, которое проводило разбирательство по факту проступка.

Нарушение запрета на ношение электронных изделий, позволяющих распространять фото, аудио, видео и геолокацию в зоне спецоперации, будет считаться грубым дисциплинарным нарушением, уточняется в документе. За это военнослужащим будет грозить до 10 суток ареста.

Ответственность не распространяется на военнослужащих, если гаджеты используются для выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, наказание будет грозить за нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к ВС РФ, о членах их семей или их родителях.

За несколько правонарушений срок ареста определяется путем частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного срока.

Совет Федерации ранее принял норму, уточняющую, что использование гаджетов на СВО для выполнения служебных обязанностей не будет считаться грубым дисциплинарным проступком.