СФ одобрил неприменение ареста при использовании гаджетов для боевых задач на СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Совет Федерации принял норму, которая уточняет, что использование бойцами гаджетов на СВО для выполнения своих служебных обязанностей не будет считаться грубым дисциплинарным проступком.

Такое уточнение содержится в одобренном верхней палатой парламента законе "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО". Закон устанавливает, что за использование некоторых электронных гаджетов бойцам грозит дисциплинарный арест до 10 суток.

В перечень запрещенных устройств вошли электронные изделия, технические средства и приборы, в которых можно хранить, передавать и предоставлять аудио, фото и видео, а также данные геолокации. Под запрет также подпадают устройства с выходом в Сеть.

Ранее эксперт предупредил жителей РФ об опасности использования бесплатных VPN. Подобные сервисы, по его словам, часто собирают и передают личную информацию пользователей третьим лицам, а иногда и мошенникам. В результате в руках преступников могут оказаться пароли от банковских приложений и почтовых ящиков.

