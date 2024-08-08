Путин объявил о разовой выплате по 10 тысяч рублей покинувшим Курскую область жителям

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин объявил о разовой выплате в размере 10 тысяч рублей каждому, кто покинул жилье из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины по Курской области. Об этом он заявил на встрече по видеосвязи с врио главы региона Алексеем Смирновым.

Смирнов опросил поддержать соответствующее предложение.

"Многие находятся в ПВР, даже не взяв документы. Мы, конечно, всю помощь оказываем, но предлагается и такая мера за счет федерального бюджета", – объяснил он.

Президент уточнил, что разговаривал недавно по этому поводу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В ближайшее время, как сообщил глава государства, ресурсы будут направлены.

Кроме этого, он указал Смирнову на то, что необходимо будет оценить и другой ущерб, например утрату мирными гражданами Курской области имущества. В связи с этим Путин попросил Смирнова проработать этот вопрос в полном объеме с различными ведомствами, в том числе и по линии МЧС.

Президент России отметил, что "нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи". По линии Минздрава РФ, по его словам, уже ведется работа.

Утром 6 августа около тысячи солдат ВСУ зашли на территорию Курской области, но ВС РФ оперативно отреагировали на это и не дали противнику продвинуться вглубь российской территории. Так, украинские вооруженные формирования уже потеряли на курском направлении до 660 военнослужащих и 82 единиц бронетехники, в том числе 8 танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

ВСУ не перестают наносить атаки на Курскую область, в том числе применяя дроны. По последним данным, в результате пострадали 34 человека. В это число входят и девять детей. Сейчас все они проходят лечение в стационарах. Кроме того, из-за непрекращающихся украинских обстрелов погибли четыре человека.

На этом фоне тяжелые ранения получил военкор Евгений Поддубный. Его доставили сперва в местную больницу, где он пришел в сознание, а днем его привезли в Москву для дальнейшего лечения. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, но при этом стабильное. Повреждений головного мозга у него не выявлено, однако преобладают ожоговые травмы. Окончательный диагноз ему поставят позже.

