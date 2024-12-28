Путин ввел уголовное наказание для добровольцев за преступления против службы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал закон, который распространяет уголовную ответственность за преступления против военной службы на добровольцев. Такой документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Среди подобных преступлений упоминаются неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей, дезертирство, уничтожение или повреждение имущества Минобороны, добровольная сдача в плен и другое.

Ранее российский лидер уже подписал закон об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Нарушение запрета на ношение электронных изделий, позволяющих распространять фото, аудио, видео и геолокацию в зоне спецоперации, будет считаться грубым дисциплинарным нарушением. За это военнослужащим будет грозить до 10 суток ареста.

Ответственность не распространяется на военнослужащих, если гаджеты используются для выполнения служебных обязанностей.

