СК РФ контролирует отпущенных на свободу за участие в СВО киллеров

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Осужденные за насильственные преступления и вышедшие на свободу после участия в СВО, находятся на контроле у следователей. Об этом рассказал начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков в интервью "Фонтанке".

Яшков рассказал, что в Петербурге были зафиксированы случаи совершения такими людьми повторных преступлений, однако их было немного.

"Вообще мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить", – отметил начальник управления ведомства.

Он заявил, что за опасными освобожденными следователи наблюдают. Он рассказал про осужденного, который был помилован после участия в СВО и теперь работает таксистом. По его словам, он разослал всем оперативникам его фотографии.

"Я не верю, что он исправился и что-то не совершит. Такой тип человека, склонный к насилию", – считает Яшков.

По его словам, подобных осужденных в городе "хватает", но он лично знаком с только с двумя.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал помилование для осужденных, участвующих в СВО. Песков напомнил, что для помилования есть процедура, один из вариантов которой – принятие решений соответствующими комиссиями. После этого документы отправляются президенту. Второй вариант, со слов представителя Кремля, это "искупление кровью".