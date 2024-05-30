"Коммерсант": суд рассмотрит дело о похищении и убийстве девушки в ЛНР

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В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону началось расследование уголовного дела в отношении командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина. Мужчин обвиняют в похищении и убийстве 23-летней девушки из ЛНР. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела.

Уроженец Казахстана Жамидулов проходил службу с января 2022 года, Дорожкин был мобилизован в январе 2023 года.

Согласно версии следствия, 13 января 2023 года Жамидулов, Дорожкин и другие военнослужащие находились в луганском кафе, куда позже пришла местная жительница Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее состоял в интимных отношениях.

Между девушкой и старшим лейтенантом начался конфликт, и, опасаясь, что она сообщит о связи его супруге, Жамидулов отвез девушку на служебном КамАЗе в расположение воинской части, где связал ее скотчем. Чтобы избежать вопросов подчиненных, он представил Давронову как украинскую разведчицу и заявил, что она служила в ВСУ с 2018 по 2021 годы.

В солдатской бане Жамидулов нанес жертве около двух десятков ударов ножом, а Дорожкин по его приказу завершил убийство. Тело девушки вывезли за пределы части и подорвали тремя гранатами, чтобы сделать невозможным ее опознание и скрыть следы преступления.

Убийство девушки было раскрыто по горячим следам, фигурантов задержали и арестовали. Военный суд будет рассматривать это дело летом этого года.

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