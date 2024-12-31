Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки военных соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа. Об этом сообщило оборонное ведомство.

"На данном полигоне проводятся занятия с военнослужащими-контрактниками по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также боевое слаживание подразделений под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции", – говорится в сообщении.

Командующий флота вице-адмирал Сергей Пинчук доложил министру, что контрактники также обучаются и по программе боевого применения и противодействия беспилотникам.

В ходе проверки Белоусову показали лабораторию, на базе которой готовятся боевые расчеты БПЛА. Специалисты проводят испытания новых образцов боевой техники, разрабатывают беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Глава ведомства поблагодарил морскую пехоту за мужество и героизм, после чего вручил государственные награды.

Ранее Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках поездки в Мурманскую область. Он посетил пункт базирования атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А". Командующий подводными силами Северного флота, вице-адмирал Анатолий Коваленко рассказал министру о завершении реконструкции причального фронта для субмарин проекта 955.

