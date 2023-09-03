Новая подводная лодка "Можайск" погрузилась на 190 метров в ходе испытаний на Балтике

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" успешно совершила погружение на глубину 190 метров в ходе испытаний на Балтике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Экипаж подводной лодки "Можайск" 31 августа отработал первые погружения субмарины на глубину 50 метров. 3 сентября состоялся второй этап испытаний, когда подводная лодка опустилась на глубину 190 метров в Балтийское море.

"В ходе погружения на глубину 190 метров экипаж подлодки и представители промышленности проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработали алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность", – отметили в пресс-службе Балтийского флота.

Отмечается, что погружение подводной лодки обеспечивали боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота.

"Можайск" – это многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Подлодка предназначена для борьбы с кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

Ранее стало известно, что тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" может быть передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России в конце следующего года. заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные – осенью того же года. Если испытания пройдут без каких-либо замечаний, то корабль передадут флоту в конце 2024 года. В противном случае возможен сдвиг на 2025 год.