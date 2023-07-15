ВС РФ примут участие в организованных Китаем военных учениях в Японском море

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Вооруженные силы Российской Федерации примут участие в организованных Китаем военных учениях "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны КНР.

"В соответствии с годовым планом сотрудничества между вооруженными силами России и Китая, российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях "Север. Взаимодействие-2023", организованных Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая в центральной части Японского моря", – отмечается в заявлении военного ведомства Китая.

В Минобороны КНР добавили, что учения пройдут на тему поддержки безопасности стратегических морских путей. Кроме того, целью станет повышение уровня стратегического содействия вооруженных сил Китая и России, укрепление способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность. Помимо этого, военные учения направлены на повышение уровня реагирования на различные вызовы в области безопасности.

Ранее сообщалось, что тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" может быть передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России в конце 2024 года. В данный момент проводятся достройка авианосца и его швартовые испытания. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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