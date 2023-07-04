Авианосец "Адмирал Кузнецов" может быть передан ВМФ в конце 2024 года – СМИ

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" может быть передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России в конце следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные – осенью того же года. Если испытания пройдут без каких-либо замечаний, то корабль передадут флоту в конце 2024 года. В противном случае возможен сдвиг на 2025 год.

В данный момент проводятся достройка авианосца и его швартовые испытания. Уточняется, что корабль получит новые кабельные трассы, палубу с трамплином, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации и прочее.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что атомную подводную лодку (АПЛ) "Белгород" примут на вооружение Военно-морского флота России в 2023 году.

До этого в "Ростехе" заявили, что потенциальные заказчики приступили к опытной эксплуатации новейшей системы контроля за воздушным пространством (СКВП) после проведения успешных испытаний.

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