Атомную подводную лодку "Белгород" примут в состав ВМФ РФ в этом году

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атомную подводную лодку (АПЛ) "Белгород" примут на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в 2023 году. Об этом РИА Новости заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Отмечается, что АПЛ "Белгород" является носителем подводных ядерных беспилотников "Посейдон". Еще одним носителем подобных БПЛА является штатная атомная подводная лодка "Хабаровск", которая в данный момент строится в цехах завода "Севмаш".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские силы попытались атаковать корабль "Приазовье" Черноморского флота, который отвечает за безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.

До этого на Балтике прошли оперативные учения с группировками Балтийского флота, в которых приняли участие около 40 кораблей и катеров, 3,5 тысячи военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, а также до 500 единиц боевой и спецтехники.

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском и Охотском море