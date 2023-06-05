Оперативные учения с группировками Балтийского флота начались на Балтике

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Оперативные учения с группировками Балтийского флота (БФ) стартовали на Балтике. Они продлятся до 15 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

Учебные мероприятия пройдут в Балтийском море и на специальных полигонах в Калининградской области. Командующим назначен вице-адмирал Владимир Воробьев.

В рамках первого этапа тактические группы вышли на кораблях из пунктов базирования и развернули свои группировки в указанных районах акватории. До этого были отработаны задачи по обеспечению и приведению сил в высшую степень боевой готовности.

Участие в учениях принимают около 40 кораблей и катеров, 3,5 тысячи военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, а также до 500 единиц боевой и спецтехники.

Уточняется, что в мероприятиях задействованы малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера, суда материально-технического обеспечения, сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики.

Ранее силы Тихоокеанского флота приступили к отработке задач оперативных учений, которые стартовали в акватории Японского и Охотского морей. Корабельные тактические группы будут совместно с морской авиацией проводить поиск и слежение за подводными лодками условного противника, проводить учебно-боевые упражнения и отрабатывать организацию ПВО отрядов кораблей.

В учениях задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.



Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов