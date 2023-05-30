11:49Регионы
Развожаев предупредил о возможных звуках стрельбы из-за учений в Севастополе
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
В Севастополе организовали противодиверсионные учения с практической стрельбой, из-за чего возможны громкие звуки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"С 11:00 в районе Камышовой бухты флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", – поделился он.
По словам Развожаева, сейчас в Севастополе все спокойно.
Накануне жители города могли слышать громкие звуки. Губернатор подчеркнул, что они связаны с тренировкой бойцов, которая сопровождалась стрельбой. Мероприятия проходили в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей.
В городе также была спокойная обстановка. Развожаев призвал доверять только официальным источникам информации.
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