Российские силы ПВО и РЭБ ночью отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь – губернатор

Фото: телеграм-канал Baza

Силы ПВО России и подразделения РЭБ отразили ночную атаку беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Ночью силы ПВО и подразделения РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь", – написал он.

По словам Развожаева, один из беспилотников потерял управление и упал в лесополосе, его обломки нашли сотрудники МВД и МЧС. Второй и третий беспилотники были сбиты над морем.

Губернатор уточнил, что всего за ночь на Крым и Севастополь были направлены более десяти беспилотных аппаратов.

Развожаев заявил, что в городе не пострадали никакие объекты, все экстренные службы продолжают контролировать обстановку.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили баллистическую ракету ВСУ над Крымом. В результате происшествия пострадавших и разрушений на полуострове не зафиксировали.

Российские силы ПВО сбили две баллистические ракеты ВСУ над Крымом