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19:29

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Два беспилотника сбили российские силы ПВО в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили российские силы ПВО в Крыму. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

"Доверяйте только официальным источникам информации. Не выкладывайте видео работы ПВО", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале уточнил, что системы ПВО успешно отработали на юго-востоке полуострова.

Он подчеркнул, что в результате происшествия нет повреждений и пострадавших. Аксенов попросил жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять только проверенным данным.

В понедельник, 1 мая, глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что два беспилотника попытались атаковать Крым и Севастополь. По его словам, один БПЛА был сбит силами ПВО при попытке подлета к Севастопольской бухте, а второй – над территорией Республики Крым.

Губернатор Севастополя сообщил о последствиях взрывов украинских дронов

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