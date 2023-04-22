Аксенов заявил о сработавшей в небе над Крымом системе ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

Система противовоздушной обороны сработала в небе над Крымом, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждений и пострадавших нет. Аксенов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

29 марта в Симферопольском районе Крыма был сбит беспилотник. Жертв и разрушений не было.

26 марта в городе Киреевске в Тульской области прозвучал взрыв, причиной которого стал разведывательный дрон с взрывчаткой. В результате произошедшего повреждения получили три многоквартирных жилых дома и несколько хозпостроек. Три человека пострадали.

Министерство обороны РФ заявляло, что ВСУ предприняли попытку атаковать Тульскую область с помощью БПЛА. Дрон был выведен из строя комплексом РЭБ "Поле-21", вследствие чего он потерял управление и упал. В ведомстве подчеркнули, что, помимо комплекса "Поле-21", небо над Тульской областью защищает группировка ПВО в виде ракетных комплексов "С-300" и "Панцирь-С1".

