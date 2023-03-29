Беспилотник сбит в Симферопольском районе Крыма

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

В Симферопольском районе Крыма сбит беспилотник. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Упал в поле. Жертв и разрушений нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Он посоветовал всем доверять только проверенным источникам информации.

Ранее обломки БПЛА были найдены рядом с железнодорожными путями в ТиНАО. Никто не пострадал.

26 марта в городе Киреевске в Тульской области прозвучал взрыв, причиной которого стал разведывательный дрон с взрывчаткой. В результате произошедшего повреждения получили три многоквартирных жилых дома и несколько хозпостроек. Три человека пострадали.

Министерство обороны РФ заявляло, что ВСУ предприняли попытку атаковать Тульскую область с помощью БПЛА. Дрон был выведен из строя комплексом РЭБ "Поле-21", вследствие чего он потерял управление и упал. В ведомстве подчеркнули, что, помимо комплекса "Поле-21", небо над Тульской областью защищает группировка ПВО в виде ракетных комплексов "С-300" и "Панцирь-С1".



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