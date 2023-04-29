Аксенов заявил об атаке со стороны беспилотников Крыма

Фото: телеграм-канал "Mash на волне"

Атака беспилотников была отражена в Крыму утром 29 апреля. Один из них удалось сбить. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ", – подчеркнул он.

По словам Аксенова, жертвы и разрушения отсутствуют. Он также добавил, что жителям полуострова следует соблюдать спокойствие.

22 апреля система противовоздушной обороны сработала в небе над Крымом. Аксенов уточнил, что повреждений и пострадавших не было.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что спасатели ликвидировали открытое горение на нефтебазе. По его словам, на территории ЧП с огнем сражаются более 150 человек и 50 единиц техники.

О пожаре в резервуаре с топливом в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта информация поступила утром 29 апреля. Пламя распространилось на площади в порядка 1 000 квадратных метров.

Пожар на нефтебазе в Севастополе локализовали на площади 2 тыс "квадратов"