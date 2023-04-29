Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Спасатели ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Севастополе. Об этом рассказал глава региона Михаил Развожаев.

"Открытое горение ликвидировано на площади 1 000 квадратных метров. Сейчас пожарные ведут проливку территории", – поделился Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории ЧП с огнем сражаются более 150 человек и 50 единиц техники, в том числе от министерства чрезвычайных ситуаций России.

О пожаре в резервуаре с топливом в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта информация поступила утром 29 апреля. Пламя распространилось на площади в порядка 1 000 квадратных метров.

ЧП произошло из-за атаки БПЛА. Местные власти подчеркнули, что огонь не угрожает гражданской инфраструктуре.

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