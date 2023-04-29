13:15Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Севастополе
Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"
Спасатели ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Севастополе. Об этом рассказал глава региона Михаил Развожаев.
"Открытое горение ликвидировано на площади 1 000 квадратных метров. Сейчас пожарные ведут проливку территории", – поделился Развожаев в своем телеграм-канале.
По его словам, на территории ЧП с огнем сражаются более 150 человек и 50 единиц техники, в том числе от министерства чрезвычайных ситуаций России.
О пожаре в резервуаре с топливом в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта информация поступила утром 29 апреля. Пламя распространилось на площади в порядка 1 000 квадратных метров.
ЧП произошло из-за атаки БПЛА. Местные власти подчеркнули, что огонь не угрожает гражданской инфраструктуре.
Новости часа: режим ЧС введен во всей Курганской области в связи с пожарами
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