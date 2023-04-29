06:07Происшествия
В Севастополе заявили, что пожар на резервуаре с топливом не угрожает гражданским объектам
Фото: телеграм-канал Mash
Возгорание резервуара с топливом в Севастополе не угрожает гражданским объектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
По заявлению властей Севастополя, пожар происходит на территории порта, который находится в отдалении от гражданских объектов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возгорании резервуара с топливом в районе улицы Братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров.
Предварительно, возгорание произошло из-за попадания беспилотника. Развожаев сообщил, что на месте происшествия работают все необходимые спецслужбы.
Читайте также