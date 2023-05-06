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17:09

Происшествия

Российские силы ПВО сбили баллистическую ракету ВСУ над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны сбили над Крымом баллистическую ракету, выпущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом "Гром-2". Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в результате происшествия пострадавших и разрушений на полуострове не зафиксировали.

"Доверяйте только проверенным источникам информации", – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Утром в субботу, 6 мая, советник главы республики Олег Крючков рассказал, что на севере Республики Крым сработала система ПВО. Он поделился, что пострадавших и разрушений после атаки не выявили.

До этого Крючков сообщил, что российские силы ПВО сбили два беспилотника на полуострове. Пострадавших и разрушений также не зафиксировали.

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