Губернатор Развожаев: глава ГУР Украины Буданов приедет в Севастополь только на трибунал

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал единственное условие для приезда главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в город. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Буданов ранее назвал жителей Крыма "видоизмененными людьми, которые жили под пропагандой РФ". Он также заявил, что "справедливой ответственностью" для определенных людей будет их физическое уничтожение.

Губернатор Севастополя напомнил о планах Буданова приехать в Севастополь после "победы".

"А вообще шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей Победы если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе", – заявил Развожаев.

Ранее Буданов заявлял, что украинская сторона будет продолжать совершать нападения на россиян по всему миру. Таким образом он ответил на слова представителя СМИ о том, что спецслужбы США признали Украину причастной к смерти журналистки Дарьи Дугиной.

После этого Москва представила в Совбезе ООН письмо в связи с заявлениями Буданова. Этот документ от 10 мая написал постпред РФ при организации Василий Небензя.