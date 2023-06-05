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05:18

Безопасность

Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к отработке задач оперативных учений, которые стартовали в акватории Японского и Охотского морей. Об этом сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

Корабельные тактические группы будут совместно с морской авиацией проводить поиск и слежение за подводными лодками условного противника, проводить учебно-боевые упражнения и отрабатывать организацию ПВО отрядов кораблей.

"В учении группировки сил ТОФ задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 апреля ТОФ был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки на Дальнем Востоке. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, подобные проверки проводятся в связи с решением президента Владимира Путина оценить состояние и повысить готовность ВС страны.

17 апреля Шойгу отчитался Владимиру Путину о ходе проверки ТОФ.

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