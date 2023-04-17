Первый этап внезапной проверки на Тихоокеанском флоте прошел на высоком уровне – Путин

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Первый этап внезапной проверки на Тихоокеанском флоте (ТОФ) прошел на очень высоком уровне, сообщил Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Президент поблагодарил всех, кто организовывал эту работу. По его словам, сегодня есть явные приоритеты применения вооруженных сил и прежде всего это касается украинского направления. При этом задачу развития флота никто не отменял, подчеркнул российский лидер.

Шойгу, в свою очередь, рассказал главе государства, что в ходе внезапной проверки были отработаны вопросы готовности к применению оружия стратегическими ракетными подводными лодками. Он доложил, что в проверке ТОФ участвуют более 25 тысяч военных, 167 кораблей и судов, 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов.

По словам министра, сейчас проводится второй этап проверки. Сформированная группировка в дальней морской зоне переходит в южную часть Охотского моря, выполняя задачи боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки.

Сейчас отрабатываются вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Началось проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации.

Шойгу добавил, что дежурные противолодочные силы провели поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы.

18 апреля стартует завершающий этап внезапной проверки. В ходе него корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков.

"Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия", – заявил Шойгу.

На прошлой неделе Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот в полном составе подняли по тревоге и привели в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки на Дальнем Востоке. Он объяснил, что такие проверки проводятся в связи с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ оценить состояние и повысить готовность.

Целью внезапной проверки Тихоокеанского флота Шойгу назвал наращивание способности ВС России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений. Он добавил, что в проверке задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения.

Проверка ТОФ нацелена на наращивание возможностей отражения агрессии с моря – Шойгу

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