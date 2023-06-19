Российские моряки спасли 68 пассажиров судна под флагами ФРГ и Греции в Средиземном море

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипажи фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и судна "Пижма" спасли 68 пассажиров корабля под флагами Германии и Греции в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российский фрегат выполнял задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Его сопровождал сухогруз "Пижма". Они обнаружили иностранное судно "Авалон", которое потерпело бедствие в территориальных водах Греции.

"Во время следования по маршруту перехода в порт Тартус в южной части Эгейского моря фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" первым принял сигнал бедствия от судна яхтенного типа "Авалон", следовавшего под флагами Германии и Греции, после чего российские корабли изменили курс и незамедлительно начали переход в район бедствия", – говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что спасательная операция прошла успешно. Пассажиры пострадавшего судна были эвакуированы на борт сухогруза "Пижма". Там им предоставили медицинскую помощь и доставили в бухту острова Калимнос.

Ранее сообщалось, что команда Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спасла француза, чья яхта потерпела бедствие в Атлантическом океане. На судно прибыла досмотровая команда, которая переместила на танкер гражданина Франции с его вещами и собакой.