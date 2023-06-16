Путин заявил о планах расширить торговый флот РФ минимум на 260 судов в ближайшие пять лет

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В ближайшие пять лет Россия расширит собственный торговый флот, построив еще минимум 260 судов на отечественных судоверфях. Об этом в ходе пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сообщил Владимир Путин.

"Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния", – заявил президент.

Помимо этого, к 2025 году Россия планирует удвоить, а к 2030 году – утроить объем грозовых перевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг". Глава государства напомнил, что в мае 2023 года Россия заключила с Ираном соглашение о строительстве недостающего железнодорожного участка коридора.

Ранее стало известно, что Москва и Пекин нарастили объем внешний оборот торговли на 16,4% за 2022 год. Он составил 75 миллиардов долларов. В перечень импортируемых товаров вошли электрические устройства и аппаратура связи, включая сотовые телефоны, ноутбуки и планшеты.

