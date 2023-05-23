Москва увеличила товарооборот с Китаем на 16,4% в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Внешний оборот торговли Москвы и Китая в 2022 году вырос на 16,4% в годовом исчислении, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Китай остается одним из основных торговых партнеров России и Москвы в частности. В 2022 году взаимная торговля между Москвой и КНР активно развивалась, и по итогам года ее оборот составил 75 миллиардов долларов, что на 16,4% превышает показатель 2021 года", – сказал Ефимов в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Как уточнил заммэра, Китай в 2022 году поставил на московский рынок продукцию на 34 миллиарда долларов. В основном в перечень импортируемых товаров вошли электрические устройства и аппаратура связи, включая сотовые телефоны, ноутбуки и планшеты.

Также на столичный рынок активно поставлялась пищевая продукция, в том числе рыба и морепродукты, пищевые добавки, корма для животных, овощи, фрукты и орехи.

Что касается московского экспорта, то столичные компании поставили в Китай товары на сумму 41 миллиард долларов, подчеркнул Ефимов. Город поставлял на китайский рынок механическое оборудование, оптику и приборы, медицинскую технику и изделия из пластмассы, а также напитки, мясную продукцию, кондитерские изделия, мороженое и другое.

Отмечается, что индивидуальной поддержкой столичных экспортеров занимается центр "Моспром". В рамках байерской программы экспортерам бесплатно помогают с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Также обеспечивается участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай, где у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

В ходе визита Мишустин заявил, что Россия и Китай доведут взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов и увеличат расчеты в национальных валютах в этом году. Кроме того, премьер-министр отметил, что уже более 10 лет Пекин является основным торговым партнером Москвы.