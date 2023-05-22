Мишустин прибыл с визитом в Китай, где встретится с Си Цзиньпином

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Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в бизнес-форуме, сообщает ТАСС.

Это первый официальный визит Мишустина в Китай в должности премьера. Во вторник он выступит в Шанхае на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума, посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов.

Затем он отправится в Пекин, где у него запланированы переговоры с Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

Ранее сообщалось, что темами переговоров в КНР станут актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Владимир Путин сообщил, что российские компании имеют возможности для удовлетворения потребностей Китая в вопросах энергетического сектора. Согласно прогнозам, к 2030 году общий объем поставок российского голубого топлива в Китай составит по меньшей мере 98 миллиардов кубометров, а сжиженного природного газа – 100 миллионов тонн.

