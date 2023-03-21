Путин заявил о расширении энергетического взаимодействия России и КНР

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москва и Пекин расширяют энергетическое взаимодействие, российские поставщики способны удовлетворить потребности КНР в энергоресурсах. Об этом заявил Владимир Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

"Расширяется энергетическое взаимодействие. <...> Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования", – сказал президент, напомнив, что Россия является ключевым поставщиком энергоресурсов в КНР.

По его словам, к настоящему времени стороны согласовали почти все параметры трубопровода "Сила Сибири – 2", который пройдет через Монголию. Его мощность составит порядка 50 миллиардов кубометров газа. Кроме того, в КНР продолжается строительство объектов ядерной энергетики, все работы идут по плану.

Как уточнил Путин, к 2030 году общий объем поставок российского голубого топлива в Китай составит по меньшей мере 98 миллиардов кубометров, а сжиженного природного газа – 100 миллионов тонн.

Также российский лидер затронул вопрос взаиморасчетов в национальных валютах. Он подчеркнул, что эту практику в торгово-экономических отношениях России и КНР следует поощрять.

"Важно, что во взаимной торговле все активней используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран", – сказал глава государства, отметив, что уже больше половины взаиморасчетов осуществляется в таком формате.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом, который продлится до 22 марта. Накануне он в неформальной обстановке встретился с Владимиром Путиным.

Утром 21 марта в Доме правительства России состоялась встреча главы КНР с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Во второй половине дня в Кремле состоялись переговоры в узком составе, затем представители России и Китая продолжили общение в расширенном составе.

Ожидается, что по итогам встреч Путин и Си Цзиньпин подпишут ряд двусторонних документов, а также сделают заявления для СМИ.



В Кремле началась официальная встреча Путина и Си Цзиньпина

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