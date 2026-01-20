В Госдуме напомнили о штрафах за самовольную установку тамбурной двери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При самовольной установке двери в тамбуре без согласия всех жильцов многоквартирного дома можно получить штраф до 15 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Самовольная установка двери считается административным правонарушением, за это штрафуют или на 100–300 рублей по статье 19.1 КоАП (о самоуправстве. – Прим. ред.), или на 2–2,5 тысячи рублей по статье 7.21 КоАП (о самовольной перепланировке. – Прим. ред.)", – сказал депутат.

При этом наибольший штраф – от 5 до 15 тысяч рублей – выписывается при нарушении норм противопожарной безопасности по статье 20.4 КоАП.

Депутат напомнил, что лестничные клетки, лифтовые холлы и подъезды в многоквартирных домах относятся к общедомовому имуществу и принадлежат всем собственникам одновременно, поэтому отдельные жильцы не вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.

Он пояснил, что для получения разрешения на установку тамбурной двери необходимо провести общее собрание собственников и получить согласие абсолютно всех владельцев помещений, а не квалифицированного большинства в две трети голосов, поскольку в данном случае речь идет об уменьшении площади общего имущества.

Парламентарий отметил, что в судебной практике есть примеры, когда даже при поддержке 80% собственников Верховный суд вставал на сторону одного жильца, проголосовавшего против.

По словам Колунова, даже при единогласном одобрении требуется согласовать проект перепланировки с профильными ведомствами, включая МЧС, чтобы убедиться в соблюдении норм пожарной безопасности.

Если этот порядок не соблюден и дверь установлена самовольно, любой житель дома может обратиться с жалобой в управляющую компанию или суд, который обяжет демонтировать конструкцию.

Ранее эксперт заявлял, что цветы на балконе в многоквартирном доме могут послужить причиной для штрафа. Уточнялось, что фасад также является общим имуществом, а горшки с внешней стороны дома могут расценить как нарушение правил пользования жилыми помещениями.

Конкретные суммы штрафов устанавливаются регионами. В Москве наказание за выращивание цветов на балконе составит до 5 тысяч рублей.

