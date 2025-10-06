Эксперт Бондарь: россиян могут оштрафовать за цветы на балконе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цветы, которые выращиваются на балконе в многоквартирном доме (МКД), могут послужить причиной для штрафа, заявил в беседе с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Размещение горшков с внешней стороны (дома. – Прим. ред.) расценивается как нарушение, поскольку фасад здания является общим имуществом. Такие действия могут квалифицировать по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями", – указал специалист.

Конкретные суммы штрафов устанавливаются регионами. В Москве наказание за выращивание цветов на балконе составит до 5 тысяч рублей, уточнил Бондарь.

Также жителям МКД не стоит отключать пожарную сигнализацию или держать ее в неисправном виде. Если МЧС обнаружит это, то, в соответствии со статьей о нарушении требований пожарной безопасности, может быть назначен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

"Также, если жильцы не пустят в квартиру газовщиков для плановой проверки или обслуживания, это может повлечь за собой штраф согласно статье о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", – обратил внимание эксперт.

Размер штрафа в таком случае составит 5–10 тысяч рублей. Но стоит помнить, что человека могут наказать только за отказ впустить специалистов, а не за отсутствие дома во время проведения проверки.

"Необходимо сначала доказать нарушение. Обычно для этого используют акты проверок, фото или видео, а также показания соседей. Если было получено постановление о штрафе, его можно оспорить в случае несогласия", – резюмировал Бондарь.

Ранее эксперты предупреждали, что осенью контролирующие органы особенно пристально следят за деятельностью дачников. Например, они обращают внимание на самовольные постройки, которые появились в течение сезона. Штрафы могут достигать как 5 тысяч рублей, так и 1 миллиона.

Также наказание в размере от 5 до 15 тысяч рублей могут получить дачники, которые сжигают на приусадебных участках листву, ветки и прочие растительные остатки. Чтобы избежать наказания, нужно делать все строго в соответствии с правилами противопожарного режима.

