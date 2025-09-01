В России запретили вести бизнес на дачах

Фото: depositphotos/amixstudio

В России с 1 сентября вступил в силу запрет на ведение предпринимательской деятельности на участках садовых некоммерческих товариществ (СНТ), передает РИА Новости.

Как пояснила управляющий партнер юридической компании Наталья Шалуба, теперь земельные участки предназначены только для личного использования.

"Коммерческая эксплуатация таких участков прямо противоречит их целевому назначению", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, если деятельность на участке имеет признаки предпринимательства, в том числе направленность на извлечение прибыли или оказание услуг третьим лицам, она начинает выходить за пределы "собственных нужд".

Кроме того, добавила партнер адвокатского бюро Евгения Пешкова, вне закона на дачах не оказались хостелы, склады, автосервисы, мастерские, магазины и прочие заведения. Запрещен и наем работников, что касается даже сбора урожая.

Следить за исполнением требований будут органы земельного надзора, муниципальные органы и прокуратура. В случае нарушения физическому лицу грозит штраф от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли, но не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, наказание составит от 10 до 25 тысяч рублей.

В свою очередь, юрист Галина Земскова отметила, что на даче по-прежнему можно выращивать овощи, фрукты и другие культуры для собственного потребления, а также содержать домашних животных.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить дачный участок к холодам. Эксперт в области бытовой и садовой техники Александр Галкин пояснил, что одним из ключевых этапов является обрезка деревьев. Это позволит растениям легче перенести морозы.

Кроме того, важно подготовить почву участка к следующему сезону. Осенняя культивация существенно облегчит работу весной, так как потом потребуется меньше усилий при предпосевной обработке.

