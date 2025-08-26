Роскачество: за ущерб от упавшего дерева отвечает владелец земли, где оно находилось

Фото: 123RF/mrivserg

Действующее гражданское законодательство предусматривает, что ущерб от падения дерева возмещает владелец земельного участка, где было расположено растение. Об этом пишет RT со ссылкой на слова директора департамента защиты прав потребителей Роскачества Игоря Позднякова.

"Поэтому, если дерево с соседнего участка упало и повредило ваш дом или иные строения, по общему правилу отвечать будет сосед. В некоторых случаях он может быть освобожден от возмещения вреда (дерево было здоровым и ухоженным, возникла природная чрезвычайная ситуация: штормовая погода, аномальные атмосферные осадки и тому подобное), но даже при таких обстоятельствах обязанность по доказыванию своей невиновности лежит на соседе", – рассказал эксперт.

Первое, что советует сделать Поздняков – зафиксировать факт падения и повреждения. Рекомендуется собрать как можно больше доказательств причиненного вреда. Например, провести фото- и видеосъемку, вызвать сотрудников полиции для оформления документов, специалистов МЧС для устранения последствий, а затем получить протокол осмотра места происшествия. Также стоит привлечь свидетелей, это могут быть другие соседи.

После эксперт рекомендует оценить ущерб.

"Для этого обычно проводится независимая экспертиза, результатом которой станет письменное заключение с детальным расчетом стоимости восстановительных работ. Кроме того, могут понадобиться сохранившиеся чеки и квитанции об оплате поврежденных вещей", – подчеркнул специалист.

Следующий шаг – обращение к соседу с претензией, как уточняет эксперт, она оформляется письменно и к ней прилагаются копии всех имеющихся документов. Передать бумагу можно либо лично под роспись, либо отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

В ситуации, когда сосед не желает добровольно компенсировать ущерб или игнорирует требования, следующим шагом становится подача искового заявления в суд, добавил Поздняков.

