Агроном Викулов: зимостойкие яблони и груши стоит высадить на даче до конца октября

Фото: 123RF/gorynvd

Зимостойкие сорта черной смородины, яблонь и груш стоит высадить на даче осенью, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.

По его словам, обычно саженцы, особенно всех косточковых (вишни, черешни, сливы, облепихи), лучше высаживать весной – тогда они успевают укорениться и потом легче переживают морозы. Однако зимостойкие сорта предпочтительнее сажать осенью, когда позволяют погодные условия.





Владимир Викулов агроном Проводить посадки можно со второй половины сентября и до конца октября. Это могут быть, например, зимостойкие сорта любой черной смородины, крыжовника, малины, яблонь, груш и особенно жимолости: она зачастую идет в рост, когда еще даже почва не совсем оттаяла, а в июне уже дает первые ягоды.

В посадочную яму надо обязательно добавить фосфорно-калийное удобрение, а также "органику": компост или торф, чтобы обогатить почву минеральными веществами.

"Кроме этого, необходимо учитывать, что почва в Подмосковье в основном кислая, поэтому ее важно известковать, например, с помощью золы, доломитовой муки или гашеной извести. Это станет залогом хорошего развития дерева и обильного урожая", – отметил Викулов.

Также эксперт напомнил, что яблони и груши – любимое лакомство грызунов, поэтому ствол саженца после посадки стоит обмотать специальной сеткой.

Для утепления корневой системы под дерево следует положить мульчу. Это может быть перегной, торф или перепревшие опилки, заключил агроном.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова порекомендовала чаще общаться с растениями. На них благоприятно влияют вибрации, которые создаются во время разговора с человеком.

