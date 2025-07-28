Агроном Викулов дал советы, как вырастить букет к 1 сентября

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Удаление боковых побегов и борьба с болезнями цветов поможет вырастить большой букет к 1 сентября. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, в конце июля сажать какие-либо цветы уже поздно. Зато самое время готовить к наступлению 1 сентября гладиолусы, гортензии, астры, декоративные подсолнухи и георгины, которые были посажены заранее.





Владимир Викулов агроном Важно сейчас удалять боковые побеги, чтобы они не забирали часть питания. Это поможет основному цветку максимально развиваться и показать себя во всей красе.

Кроме того, Викулов посоветовал тщательно следить за состоянием растений и предотвращать развитие болезней.

"Например, если на листьях появились "ржавые" пятна, важно сразу обработать их фунгицидом (вещество, предназначенное для борьбы с грибковыми заболеваниями. – Прим. ред.)", – отметил эксперт.

Также нужно беречь цветы от вредителей и, например, обрабатывать их средствами от тли, которая особенно любит декоративные подсолнухи. Плюс необходимо вовремя избавлять сад от слизней – они больше всего предпочитают есть георгины, предупредил Викулов.

В свою очередь, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова посоветовала сейчас подкормить цветы фосфорно-калийными удобрениями. Но сделать это важно до 15 августа, в противном случае растения начнут давать больше листвы вместо бутонов, предупредила эксперт.

Ранее Владимир Викулов рассказал, что испанских слизней проще всего ловить с помощью приманок. Например, можно вкопать в землю банку и налить в нее немного пива либо положить туда овощи или ягоды. Через какое-то время слизни сползутся на приманку, начнут падать в емкость, а выбраться не смогут. Затем их стоит уничтожить.