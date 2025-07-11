Эксперт Викулов: посев редиса, репы и редьки в июле даст урожай к сентябрю

В июле-августе можно посеять некоторые виды культур, которые созреют уже к сентябрю. Или, наоборот, сделать задел на будущий год. Что и как лучше посадить в огороде, разбиралась Москва 24.

Капустные и корнеплоды

В конце июля – начале августа выращивают земляные культуры, напомнил в разговоре с Москвой 24 агроном Владимир Викулов.

"К ним относятся петрушка, салат, кинза и укроп – они растут достаточно быстро", – отметил эксперт.

Однако агроном обратил внимание, что в аномальную жару высаживать их не стоит, иначе урожая не будет. Следует дождаться, пока столбик термометра опустится чуть ниже отметки 30 градусов. Поэтому самым комфортным временем для работ станет конец июля – начало августа, когда солнца станет чуть меньше.

(которые могут противостоять воздействию неблагоприятных факторов. – Прим. ред.) .

Владимир Викулов агроном Тогда можно будет посеять и капустные культуры: редис, репу, редьку и особенно корнеплоды белого цвета, например ранний дайкон. Однако они реагируют на длину светового дня, поэтому есть большая вероятность, что дадут стрелку и начнут мощно цвести. В результате корнеплод не образуется, а все питательные вещества уйдут в листья. Чтобы этого не допустить, следует приобретать более устойчивые сорта

Эксперт посоветовал обратить внимание на скороспелые виды и устойчивые к стрелкованию.

"Можно также успеть посеять сорта гибридов корейского огурца. Если сделать это сейчас (когда пройдет аномальная жара. – Прим. ред.), то успеет вырасти небольшой урожай", – посоветовал эксперт.





Владимир Викулов агроном Что касается пасленовых – томата, перца или баклажана, то мы не сможем их дождаться, даже посеяв в открытом грунте. Ранние сорта созревают через 90–100 дней.

Поэтому не стоит пытаться посадить такие культуры сейчас, если нет условий, например обогреваемых теплиц. Однако этим занимаются профессионалы, уточнил эксперт.

Мягкие многолетники

В конце августа можно пересадить или высадить клубнику, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Такая ягода относится к "мягким многолетникам", которые имеют хорошо развитую корневую систему. Растения успеют укорениться до наступления холода и хорошо перезимуют, но урожай появится только в следующем году.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Также во второй половине лета хорошо выращивать любую зелень, например рукколу или шпинат. Сажать нужно достаточно густо, сплошняком, и не забывать хорошо поливать. Благодаря этому зелень быстро выпустит цветоносы. Более того, урожай можно получить даже несколько раз до конца лета.

В августе нередко сажают нивяники, ромашки, лилейники, хосты и астильбы. Они, как и клубника, хорошо укоренятся в почве, хорошо перезимуют и вырастут только в следующем году.

"Так как вышеупомянутые цветы продают в виде саженцев, сажать их в землю нужно на тот уровень, на котором их корни находились в горшке", – добавила эксперт.

Если хочется видеть на огороде экзотические культуры, Воронова предложила обратить внимание на инжир. Он продается в контейнере, пророщенным и с земляным комом, что поможет ему быстрее прижиться в грядке. Однако урожай будет только в конце следующего лета, заключила эксперт.