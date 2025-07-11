Эксперт Викулов: посев редиса, репы и редьки в июле даст урожай к сентябрю

В июле-августе можно посеять некоторые виды культур, которые созреют уже к сентябрю. Или, наоборот, сделать задел на будущий год. Что и как лучше посадить в огороде, разбиралась Москва 24.
Капустные и корнеплоды
В конце июля – начале августа выращивают земляные культуры, напомнил в разговоре с Москвой 24 агроном Владимир Викулов.
"К ним относятся петрушка, салат, кинза и укроп – они растут достаточно быстро", – отметил эксперт.
Однако агроном обратил внимание, что в аномальную жару высаживать их не стоит, иначе урожая не будет. Следует дождаться, пока столбик термометра опустится чуть ниже отметки 30 градусов. Поэтому самым комфортным временем для работ станет конец июля – начало августа, когда солнца станет чуть меньше.
Эксперт посоветовал обратить внимание на скороспелые виды и устойчивые к стрелкованию.
"Можно также успеть посеять сорта гибридов корейского огурца. Если сделать это сейчас (когда пройдет аномальная жара. – Прим. ред.), то успеет вырасти небольшой урожай", – посоветовал эксперт.
Поэтому не стоит пытаться посадить такие культуры сейчас, если нет условий, например обогреваемых теплиц. Однако этим занимаются профессионалы, уточнил эксперт.
Мягкие многолетники
В конце августа можно пересадить или высадить клубнику, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Такая ягода относится к "мягким многолетникам", которые имеют хорошо развитую корневую систему. Растения успеют укорениться до наступления холода и хорошо перезимуют, но урожай появится только в следующем году.
В августе нередко сажают нивяники, ромашки, лилейники, хосты и астильбы. Они, как и клубника, хорошо укоренятся в почве, хорошо перезимуют и вырастут только в следующем году.
"Так как вышеупомянутые цветы продают в виде саженцев, сажать их в землю нужно на тот уровень, на котором их корни находились в горшке", – добавила эксперт.
Если хочется видеть на огороде экзотические культуры, Воронова предложила обратить внимание на инжир. Он продается в контейнере, пророщенным и с земляным комом, что поможет ему быстрее прижиться в грядке. Однако урожай будет только в конце следующего лета, заключила эксперт.