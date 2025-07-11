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11 июля, 17:34

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Эксперт Викулов: посев редиса, репы и редьки в июле даст урожай к сентябрю

Второй урожай: что посадить в огороде в июле-августе

В июле-августе можно посеять некоторые виды культур, которые созреют уже к сентябрю. Или, наоборот, сделать задел на будущий год. Что и как лучше посадить в огороде, разбиралась Москва 24.

Капустные и корнеплоды

Фото: 123RF/yurolaitsalbert

В конце июля – начале августа выращивают земляные культуры, напомнил в разговоре с Москвой 24 агроном Владимир Викулов.

"К ним относятся петрушка, салат, кинза и укроп – они растут достаточно быстро", – отметил эксперт.

Однако агроном обратил внимание, что в аномальную жару высаживать их не стоит, иначе урожая не будет. Следует дождаться, пока столбик термометра опустится чуть ниже отметки 30 градусов. Поэтому самым комфортным временем для работ станет конец июля – начало августа, когда солнца станет чуть меньше.

Тогда можно будет посеять и капустные культуры: редис, репу, редьку и особенно корнеплоды белого цвета, например ранний дайкон. Однако они реагируют на длину светового дня, поэтому есть большая вероятность, что дадут стрелку и начнут мощно цвести. В результате корнеплод не образуется, а все питательные вещества уйдут в листья. Чтобы этого не допустить, следует приобретать более устойчивые сорта (которые могут противостоять воздействию неблагоприятных факторов. – Прим. ред.).
Владимир Викулов
агроном

Эксперт посоветовал обратить внимание на скороспелые виды и устойчивые к стрелкованию.

"Можно также успеть посеять сорта гибридов корейского огурца. Если сделать это сейчас (когда пройдет аномальная жара. – Прим. ред.), то успеет вырасти небольшой урожай", – посоветовал эксперт.

Что касается пасленовых – томата, перца или баклажана, то мы не сможем их дождаться, даже посеяв в открытом грунте. Ранние сорта созревают через 90–100 дней.
Владимир Викулов
агроном

Поэтому не стоит пытаться посадить такие культуры сейчас, если нет условий, например обогреваемых теплиц. Однако этим занимаются профессионалы, уточнил эксперт.

Мягкие многолетники

Фото: 123RF/liudmilachernetska

В конце августа можно пересадить или высадить клубнику, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Такая ягода относится к "мягким многолетникам", которые имеют хорошо развитую корневую систему. Растения успеют укорениться до наступления холода и хорошо перезимуют, но урожай появится только в следующем году.

Также во второй половине лета хорошо выращивать любую зелень, например рукколу или шпинат. Сажать нужно достаточно густо, сплошняком, и не забывать хорошо поливать. Благодаря этому зелень быстро выпустит цветоносы. Более того, урожай можно получить даже несколько раз до конца лета.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

В августе нередко сажают нивяники, ромашки, лилейники, хосты и астильбы. Они, как и клубника, хорошо укоренятся в почве, хорошо перезимуют и вырастут только в следующем году.

"Так как вышеупомянутые цветы продают в виде саженцев, сажать их в землю нужно на тот уровень, на котором их корни находились в горшке", – добавила эксперт.

Если хочется видеть на огороде экзотические культуры, Воронова предложила обратить внимание на инжир. Он продается в контейнере, пророщенным и с земляным комом, что поможет ему быстрее прижиться в грядке. Однако урожай будет только в конце следующего лета, заключила эксперт.

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