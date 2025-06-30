Ветеринар Земская: питомцев можно оставлять в зоогостинице на 10–14 дней

Лето – традиционный период отпусков. Одна из самых больших проблем перед поездкой на отдых – с кем оставить домашних животных и кому доверить комнатные растения. Вместе с экспертами расскажем, как правильно решить этот вопрос.

Отдать в гостиницу нельзя оставить

Вопрос о том, с кем оставить питомца во время отпуска, во многом зависит от темперамента животного. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

"Если оно очень привязано к владельцам, старается провести рядом каждую минуту, поиграть и побегать вместе, то, конечно, стоит брать его с собой. Но, например, если в доме несколько кошек, то лучше прибегнуть к помощи знакомых или котоняни (частное лицо или сотрудник зоогостиницы, который ухаживает за котами, пока хозяев нет дома. – Прим. ред.)", – подчеркнул эксперт.

Некоторые хозяева предпочитают оставить своих любимцев дома и попросить родных или близких присматривать за ними. Волков отметил, что частота посещений зависит от ряда аспектов.

"Если говорить о кошках, то когда в доме их несколько, они меньше скучают, общаясь и играя между собой. А вот одиночек нужно навещать почаще", – отметил он.

Еще частота визитов зависит от прогулок в случае с собаками, а также от количества лотков и корма, которые оставляются питомцам. Волков пояснил, что если владельцы отдают предпочтение влажным кормам, то навещать питомца придется по режиму питания. Иначе, если положить еды "с запасом", она заветрится, ее придется выбросить.



Многие также предпочитают на время отдыха отдать своего питомца друзьям или родственникам. Эксперт считает, что так делать стоит только в том случае, если хозяева уверены, что животному будет комфортно.



Мирослав Волков зоопсихолог Если питомец активный, социальный, любит общение с чужими людьми, ему нравится играть и в принципе он лояльно ко всему относится, то это не проблема. Но если животное флегматичное, осторожное, других людей не очень любит, то ему, конечно, нужен период адаптации. Возможно, даже стоит какое-то время пожить вместе с ним на новом месте.

Если же хозяева планируют воспользоваться услугами зоогостиницы, то при ее выборе тоже необходимо учитывать ряд факторов, рассказала Москве 24 заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

"В зоогостиницах принимают только привитых животных, поэтому обязательно должны быть поставлены вакцины от бешенства и от инфекционных заболеваний. Обычно от бешенства животных прививают раз в год, но у некоторых учреждений прописано, что кошка или собака должны быть обработаны не позже чем за 180 дней до заселения", – подчеркнула специалист.

Важно также учитывать, что поствакцинальный период длится 21 день, поэтому подойти к этому вопросу стоит заранее.

Когда гостиница уже выбрана, нужно прийти туда вместе с питомцем, чтобы у него возникла ассоциация запаха нового места с присутствием хозяина. Так им будет проще адаптироваться там в дальнейшем, посоветовала Земская.



"Если мы отдаем в гостиницу кошку, нужно обязательно принести с собой из дома лоток, наполнитель, миску, лежанку, игрушку и когтеточку. Когтеточка нужна кошкам для того, чтобы они могли метить территорию, показывая свои когти. Так им будет легче привыкнуть", – посоветовала Земская.



Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Для собаки нужно принести тот же набор, но дополнить его поводком, ошейником или шлейкой. Желательно даже оставить два комплекта амуниции. Плюс важно обговорить правила выгула: бывает так, что пес может гулять только с мелкими или крупными собаками, и это важный момент, который нужно обсудить с сотрудниками зоогостиницы.

Обязательно нужно рассказать обо всех привычках своего любимца, а также о его рационе. Земская подчеркнула, что лучше принести свой корм, чтобы у питомца не возникло стресса из-за смены питания. Если кошка или собака ест натуральную пищу, то стоит уточнить, на каких условиях будет готовиться эта еда. Некоторые зоогостинцицы закупают продукты самостоятельно, а некоторые – готовят из тех, что оставляют владельцы.

Эксперт также напомнила, что перед заключением договора нужно внимательно изучить его. Кроме того, она назвала аспектов, которые необходимо обговорить при помещении животного в зооотель.

"Нужно знать, возможно ли продление содержания животного онлайн, потому что во время отпуска может произойти все что угодно. Также стоит обговорить список доверенных лиц, кто сможет забрать животное по истечении срока содержания", – подчеркнула Земская.

Ветеринар также отметила, что максимальный безопасный срок, на который можно оставить своего питомца, – это 10–14 дней. Позже животное начинает беспокоиться.

Соседи незаменимы

Позаботиться о цветах во время отпуска лучше всего попросить знакомых. Таким мнением с Москвой 24 поделился агроном и биолог Михаил Воробьев.

"Несмотря на все инновации, самый надежный вариант – это обратиться за помощью к соседям. Сейчас существует множество устройств для автополива, но они чаще всего работают от сети, а надолго оставлять без присмотра электроприбор все-таки боязно", – подчеркнул он.



Михаил Воробьев агроном, биолог Растения – это живые существа, и за ними нужен присмотр. Например, если за окном будет +35 градусов, на подоконнике им станет жарко, нужно будет перенести их оттуда вглубь комнаты, чтобы избежать засыхания. Ни одно устройство такого сделать не сможет.

Агроном подчеркнул, что если в доме из цветов только суккуленты, например алоэ, кактусы или толстянка, то повода для переживаний нет – такие растения могут обходиться без полива до двух недель.

"С другими цветами проблем больше: они требуют частого полива, особенно в жаркую погоду, поэтому без участия соседей не обойтись. Отчасти их визиты можно сократить при помощи некоторых средств, например гидрогеля. Если замешать его в грунт, то он будет набирать большое количество влаги, которую отдаст по мере высыхания почвы", – посоветовал Воробьев.

Также сохранить влагу в цветочных горшках может и сфагновый мох. Его эксперт посоветовал разместить или на поверхности земли, или насыпать в емкость, куда затем будет поставлен горшок. Это помогает избежать нагревания грунта и, соответственно, его быстрого пересыхания. Кроме того, мох "делится" своей влагой с комнатным растением.

В свою очередь, владельцам садов и огородов переживать не стоит, считает эксперт. Если на участке есть место, где растет высокая густая трава, то туда можно поставить и комнатные растения. Там они будут защищены от прямых солнечных лучей, а полив заменит роса и дождь, заключил агроном.