Ветеринар Алешина: мопсам и пекинесам больше всего грозит перегрев в жару

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Животные брахицефальных пород, маленькие и с темной шерстью рискуют перегреться в жару больше других питомцев. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

По ее словам, животным-брахицефалам (среди собак – это, например, мопсы, пекинесы) особенно сложно переживать жару из-за укороченной лицевой части черепа, которая провоцирует проблемы с дыханием. Также риску солнечного и теплового удара более подвержены питомцы с темным окрасом шерсти и маленьким весом, отметила эксперт.



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Чтобы питомцам было легче пережить жару, у них всегда должен быть доступ к чистой питьевой воде. Также важно следить, чтобы на шерсти животного не образовывались колтуны: они нарушают процесс терморегуляции и повышают риск наступления перегрева.

"А вот стричь животное в жару не стоит, так как шерсть помогает отдавать лишнее тепло в воздух", – отметила ветеринар.

Выводить питомца на прогулку стоит только в прохладные утренние и вечерние часы, подчеркнула Алешина. При этом на перегрев животного в первую очередь указывает заторможенность, повышенное слюноотделение и нарушение координации. Плюс питомец даже на ощупь становится очень горячим, а его слизистые оболочки приобретают ярко-малиновый цвет, хотя должны быть бледно-розовыми.



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Если животное находилось на жаре и появились такие признаки, нужно постараться охладить его: подуть веером, дать попить (если питомец в сознании), побрызгать немного прохладной водой на голову, лапы, в подмышечные впадины.

"При этом ни в коем случае нельзя обливать животное ледяной водой. Из-за резкого перепада температуры может произойти спазм сосудов, а это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему", – предупредила Алешина.

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