Ветеринар Земская: догхантеры оставляют отраву на детских площадках и в парках

21 мая, 17:02Общество
Фото: depositphotos/neryx
Прием абсорбентов и срочное обращение в ветклинику помогут спасти собаку, пострадавшую от догхантеров. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.
Ранее стало известно, что в столице активизировались догхантеры. Живодеры разбрасывают во дворах и на газонах мясо с отравой, иголками и гвоздями.
Чтобы защитить питомца, эксперт посоветовала гулять с ним только в специально отведенных местах.
"Догхантерам очень не нравится, что собаки появляются на детских площадках и в парках. Поэтому они раскладывают приманки именно там", – пояснила эксперт.
При этом постоянно надевать стандартный намордник может быть опасно – особенно в жару. У животного нарушается терморегуляция, так как для процесса нужно раскрывать пасть и высовывать язык. В жестком наморднике это не сделаешь, поэтому единственно возможный вариант – надеть большой пластиковый, объяснила Вера Земская.
Если собака все же съела что-то подозрительное, необходимо срочно дать абсорбенты (например, активированный уголь) и тут же ехать к ветклинику.
Вызывать у животного рвоту самостоятельно опасно, так как попавшее внутрь вещество может вызвать повторный ожог пищевода. А если в приманке были, например, острые предметы, они способны травмировать пищеварительный тракт животного, заключила ветеринар.
Ранее Вера Земская рассказала, как быстро помочь питомцу в случае укуса змеи. В частности, пораженное место надо обработать антисептиком без спирта, так как этот компонент может усилить действие яда. Также желательно приложить к укусу лед для уменьшения отека.