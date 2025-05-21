Ветеринар Земская: догхантеры оставляют отраву на детских площадках и в парках

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Прием абсорбентов и срочное обращение в ветклинику помогут спасти собаку, пострадавшую от догхантеров. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Ранее стало известно, что в столице активизировались догхантеры. Живодеры разбрасывают во дворах и на газонах мясо с отравой, иголками и гвоздями.

Чтобы защитить питомца, эксперт посоветовала гулять с ним только в специально отведенных местах.

"Догхантерам очень не нравится, что собаки появляются на детских площадках и в парках. Поэтому они раскладывают приманки именно там", – пояснила эксперт.



Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Важно заниматься дрессировкой собаки, чтобы научить ее ничего не подбирать на улице. Но если она к этому склонна, следует держать животное на коротком поводке и в наморднике, исключить самовыгул в парке и на даче.

При этом постоянно надевать стандартный намордник может быть опасно – особенно в жару. У животного нарушается терморегуляция, так как для процесса нужно раскрывать пасть и высовывать язык. В жестком наморднике это не сделаешь, поэтому единственно возможный вариант – надеть большой пластиковый, объяснила Вера Земская.

Если собака все же съела что-то подозрительное, необходимо срочно дать абсорбенты (например, активированный уголь) и тут же ехать к ветклинику.



Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой В данном случае время работает против нас, поэтому не надо его терять и ждать симптомов. Они могут появиться не сразу, а яд способен быстро поражать внутренние органы.

Вызывать у животного рвоту самостоятельно опасно, так как попавшее внутрь вещество может вызвать повторный ожог пищевода. А если в приманке были, например, острые предметы, они способны травмировать пищеварительный тракт животного, заключила ветеринар.

Ранее Вера Земская рассказала, как быстро помочь питомцу в случае укуса змеи. В частности, пораженное место надо обработать антисептиком без спирта, так как этот компонент может усилить действие яда. Также желательно приложить к укусу лед для уменьшения отека.

