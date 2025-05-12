Ветеринар Алешина назвала две наиболее подходящие для квартиры породы собак

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Чихуахуа и йоркширский терьер – самые неприхотливые породы собак для жизни в городской квартире. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

По ее словам, загруженным на работе городским жителям хорошо подходят маленькие собаки, которые не требуют столь длительных прогулок, как крупные и средние. К тому же иногда их можно вовсе не выводить на улицу.



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Идеальны в этом плане чихуахуа – маленькие собачки с огромным сердцем. Они очень добродушные и не требуют какого-то особого ухода. Их можно приучить ходить на пеленку, дать игрушки, и они неплохо будут чувствовать себя дома, ожидая возвращения хозяина. То же самое можно сказать и о собаках породы йоркширский терьер.

Редко можно гулять и с пекинесами, которые тоже прекрасно чувствуют себя дома. Однако эти собаки требуют достаточно сложного ухода – в том числе потому, что у них очень богатая шерсть, подчеркнула ветеринар.

"Не стоит заводить занятым людям и такс, даже миниатюрных разновидностей (например, карликовых, весом до 4 килограммов). Несмотря на то что это удивительные собаки, они очень активные: им надо бегать, рыть. К тому же они будут лаять дома на каждый звук", – предупредила Алешина.

В целом же нужно учитывать, что щенки любых пород всегда более активны и требуют повышенного внимания. Только с возрастом некоторые собаки успокаиваются и начинают отдыхать чаще, отметила эксперт.



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой А еще стоит помнить, что каждая собака, несмотря на размер, все равно с удовольствием гуляет с владельцем. Поэтому устраивать периодические прогулки важно – животное должно быть социализировано, не нужно ограничивать его рамками квартиры и общением только с владельцем.

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