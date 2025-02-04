Ветврач Романова перечислила симптомы развития онкологии у питомца

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Практически у 20 процентов питомцев, попадающих на ветеринарный прием, диагностируется онкология. Поэтому хозяевам необходимо тщательно следить за состоянием животных, особенно если они старше шести лет, предупредила в разговоре с Москвой 24 ветеринарный врач, онколог Советской ветклиники Юлия Романова.



4 февраля в мире отмечается День борьбы против рака. По словам эксперта, в целом заболевание характерно для всех животных, устойчивостью к нему не обладает ни один вид. Как правило, онкология возникает у них из-за накопления генетических мутаций, вызванных воздействием внутренних или внешних факторов.



Юлия Романова ветеринарный врач, онколог Советской ветклиники Например, новообразования молочных желез могут быть гормонзависимыми, поэтому кастрация в молодом возрасте является очень эффективной профилактикой их возникновения. Одновременно как и применение гормональных контрацептивов может способствовать развитию опухолей молочных желез. Активное воздействие ультрафиолета может вызвать плоскоклеточный рак. Наличие постоянного воспалительного процесса может привести к перерождению в опухоль.

Также ветврач добавила, что заболевание может спровоцировать даже курение владельца.

Несмотря на то что большинство видов онкологии не поддается лечению, они легко контролируются. Но наиболее позитивный исход гарантирован при раннем выявлении на начальной стадии – тогда вероятность длительного периода ремиссии будет выше, подчеркнула эксперт. Она посоветовала тщательно следить за состоянием питомцев, особенно старше шести лет.

"Все, что появляется у животного на теле, имеет быстрый рост, несимметричную форму, признаки воспаления – повод обратиться к врачу. Еще должны насторожить стремительная потеря массы тела, отсутствие аппетита, нарушения пищеварения, затруднение дыхания, хромота", – отметила эксперт.

Не менее эффективна с точки зрения профилактики ежегодная диспансеризация, добавила Романова. В ходе такой проверки любимца следует отправить на общий осмотр, сдать анализ крови, а также пройти узи и рентген. Главное при подозрении на опухоль – своевременно выявить проблему и обратиться к специалисту, который в свою очередь подберет индивидуальный подход.



Юлия Романова ветеринарный врач, онколог Советской ветклиники Современная ветеринария обладает практически тем же самым арсеналом в лечении онкозаболеваний, что и человеческая медицина. Основной метод, применяемый в 60–70% случаев, – это хирургия. Еще широко используется химиотерапия и получившая в последнее время широкое распространение таргетная терапия.

Тем не менее многие животные, страдающие от рака, имеют паллиативный статус. И хотя излечить их невозможно, вполне реально обеспечить им высокое качество жизни, продлив безрецидивный период, подчеркнула эксперт. Успех в таких случаях напрямую зависит от совместных усилий врача и владельца, заключила эксперт.

Ранее ветеринар Светлана Девяткина объяснила, как распознать диабет у домашнего животного. О наличии заболевания, в частности, свидетельствует сильная жажда, повышенное мочеотделение и снижение веса. Кроме того, симптомом, характерным конкретно для котов, является нарушение походки (диабетическая нейропатия).