Ветеринар Девяткина назвала три главных признака диабета у домашнего животного

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Cильная жажда, повышенное мочеотделение и снижение веса могут указывать на диабет у домашнего животного. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач-эндокринолог, заведующая ветучастком "Красная Пахра" СББЖ ТиНАО Светлана Девяткина.

Она подчеркнула, что животные тоже страдают сахарным диабетом из-за того, что в организме нарушается обмен веществ.





Светлана Девяткина ветеринарный врач-эндокринолог, заведующая ветучастком "Красная Пахра" СББЖ ТиНАО Он может развиться из-за генетической предрасположенности, перенесенного инфекционного заболевания, опухоли, бесконтрольного применения лекарств, неправильного питания, лишнего веса и других причин.

Чаще диабет встречается у собак и кошек, реже – у грызунов или экзотов. Конкретно у собак он может возникнуть как осложнение после чумы и инфекционных заболеваний, на фоне панкреатита, травмы или опухоли поджелудочной железы, а также из-за применения гормонов. У самок еще встречается гестационный тип диабета, возникающий при беременности.

Генетически предрасположены к болезни шпицы, карликовые пинчеры, пудели, таксы и цвергшнауцеры. Но в целом заболеть могут абсолютно любые собаки, подчеркнула эксперт.

У кошек же, кроме генетики и приема гормонов, диабет чаще всего провоцируют недостаток физических нагрузок и лишний вес. От заболевания не застрахована ни одна порода, предупредила Девяткина.





Светлана Девяткина ветеринарный врач-эндокринолог, заведующая ветучастком "Красная Пахра" СББЖ ТиНАО Отмечено, что среди пациентов с диабетом больше котов, чем кошек. И, как правило, это питомцы с ожирением.

По словам специалиста, у собак чаще встречается диабет I типа (нехватка инсулина), у кошек – II (устойчивость тканей к действию инсулина). Болезнь обычно возникает в возрасте 4–6 лет.

Первые причины обратиться к врачу – сильная жажда, повышенное мочеотделение и снижение веса, предупредила эксперт. Конкретно у кошек отличительным симптомом может быть нарушение походки (диабетическая нейропатия). У животного возьмут анализы на содержание глюкозы, проведут УЗИ на наличие опухолей, изучат состояние печени и поджелудочной железы.

В то же время при визите в клинику питомец может испытывать стресс, в результате чего уровень глюкозы растет. Поэтому для постановки точного диагноза нужно измерить его несколько раз. Нормальным считается показатель в 5–6 миллимоль на литр, отметила врач.





Светлана Девяткина ветеринарный врач-эндокринолог, заведующая ветучастком "Красная Пахра" СББЖ ТиНАО Если заболевание подтвердится, эндокринолог определит дозу инсулина, назначит правильную диету. Например, кошки с диабетом, особенно если болезнь выявили на ранней стадии, уже через два-три месяца выходят в ремиссию. И после этого могут до года жить нормальной жизнью без инсулина.

Но ремиссия не означает выздоровление: в течение всей жизни нужно строго следить за правильным рационом питомца и регулярно проверять состояние его здоровья. Для предотвращения диабета или снижения вероятности его появления Девяткина рекомендовала проходить диспансеризацию до двух раз в год, особенно после 5–6 лет. Собакам необходимы регулярные прогулки, а кошкам – контроль веса. Кроме того, стоит избегать кормов с избыточным содержанием углеводов, заключила эксперт.

Ранее россиянам перечислили признаки инсульта у животных. Среди них – непроизвольное движение и подергивание глазных яблок, разный размер и форма зрачков, нарушения координации и отказ конечностей. Кроме того, может наблюдаться асимметрия части морды.

