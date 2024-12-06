Ветеринар Черняев назвал пять самых опасных продуктов для домашних животных

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Соленая, перченая, жирная, жареная и копченая пища опасна для домашних животных. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач Никита Черняев.

По его словам, в целом питомцам желательно придерживаться одного типа рациона, однако вполне допускается и смешанный тип питания.

"Например, корм и, допустим, каша утром. Однако все же рекомендовано придерживаться одного типа питания – либо выбираем сухой корм, либо натуральную пищу", – указал эксперт.

При этом еду для домашних питомцев лучше готовить отдельно, подчеркнул Черняев.





Никита Черняев ветеринарный врач Пища не должна быть соленой, перченой, жирной, жареной и копченой. В противном случае у животного могут возникнуть нарушения в работе поджелудочной железы.

Также специалист предупредил, что животных ни в коем случае нельзя угощать виноградом, изюмом, луком, чесноком и шоколадом.

"У кошек и собак виноград может вызывать повреждение почек – есть такие исследования. Лук и чеснок очень плохо влияют на ЖКТ, а шоколад может вызывать интоксикацию", – объяснил ветврач.

На ситуацию, когда животное съело что-то не то, укажет его изменившееся состояние: появляется рвота более одного раза, диарея, вялость, снижение аппетита и активности.

"Спасти животное можно, поэтому нужно сразу обратиться к ветеринару", – отметил Черняев.

Помимо правильного питания, ветеринары также советуют следить за соблюдением баланса калорийности рациона и физической активности животного: если питомец начал набирать лишний вес, значит, необходимо увеличить нагрузку или уменьшить порции. Более внимательно нужно относиться к кормлению животных пожилого возраста и имеющих хронические заболевания: помочь в составлении диеты может ветеринарный врач.

Ранее россиян предупредили, что некоторые цветы и комнатные растения могут быть смертельно опасны для питомцев. К таким, в частности, относятся тюльпаны и ландыши, которые вызывают у животного канальцевый некроз почек и дегенеративные изменения в поджелудочной железе.